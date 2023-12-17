В Киеве водитель Lexus протаранил авто патрульных

В результате столкновения машина копов выехала на тротуар и врезалась в стену жилого дома.
В Киеве на проспекте Берестейском произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции и внедорожника Lexus.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы.
Водитель Lexus нарушил правила дорожного движения и столкнулся со служебным автомобилем. В результате ДТП, автомобиль патрульных выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома.
К счастью, никто не пострадал. На водителя Lexus патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП. Драгер показал, что водитель был трезв.
Напомним, 17 декабря в Словакии перевернулся украинский автобус.
Читайте ведущие новости дня:
- Известный мольфар сделал предсказание о победе в следующем году
- Сколько еще будет продолжаться война: Буданов ошеломил заявлением
- Андрей Хливнюк на фоне скандала с Фарион высказался о языковом вопросе: "Все понимают, кто есть кто"