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В Киеве водитель Lexus протаранил авто патрульных

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киеве водитель Lexus протаранил авто патрульных

Полицейскую "Тойоту" отбросило в стену жилого дома / Фото: Патрульная полиция Киева

В результате столкновения машина копов выехала на тротуар и врезалась в стену жилого дома.

В Киеве на проспекте Берестейском произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции и внедорожника Lexus.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы.

Водитель Lexus нарушил правила дорожного движения и столкнулся со служебным автомобилем. В результате ДТП, автомобиль патрульных выехал на тротуар и врезался в стену жилого дома.

К счастью, никто не пострадал. На водителя Lexus патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП. Драгер показал, что водитель был трезв.

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Дата публикации
Просмотры
263
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