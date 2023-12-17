Рух транспорту важливою ділянкою Кільцевої дороги в Києві відновили – КМДА

Кільцева дорога – це важлива магістраль, що забезпечує безперебійний пропуск транзитного транспорту в об’їзд столиці.

Дорожники відновили рух транспорту ділянкою Кільцевої дороги Києва від Жулянського шляхопроводу до повороту на Вишневе.

Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"У межах капітального ремонту за короткий проміжок часу дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації. Також для безпеки дорожнього руху киян і мешканців передмістя столиці фахівці облаштували новий дорожній одяг – конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги", – йдеться у повідомленні.

Із 2024 року дорожники Києва планують продовження капітального ремонту Кільцевої дороги цієї ділянки.

Нагадаємо, що у 2021 році розпочалися роботи з оновлення Кільцевої дороги. Першим етапом став капітальний ремонт на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі, який був завершений улітку 2023 року.

Тим часом стало відомо про просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська". Це сталося до закриття шести станцій "синьої" гілки метро, про що повідомляли напередодні.

Одразу за цим встановили посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували.

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