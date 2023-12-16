Як дикі коні Пржевальського під Чорнобилем ховаються від вітру за стіною із сосен: фото

Коні Пржевальського на заповідній території гуляють там, де вважають за потрібне, навіть на дорогу вийти не проти.
У Чорнобильському заповіднику на Київщині показали, як дикі коні Пржевальського ховаються від вітру за стіною із сосен.
Відповідну світлину оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
"Наші дикі коні – витривалі, стійкі й терплячі практично до будь-яких погодних умов. Та чому б не скористатись природною стіною з молодих сосен, аби трохи захистити себе від пронизливого вітру? Табун перепочине і знову – в дорогу", - йдеться у дописі під фото.
Коні Пржевальського на заповідній території гуляють там, де вважають за потрібне. Можуть – на відкритих просторах, інколи – в лісових хащах. Але й на дорогу вийти не проти, де їм зручніше.
"А от водії мають бути обачними: зненацька з лісу можуть вибігти не тільки пржевальці, а й лосі чи олені. До речі, останні не такі обережні, як коні", - зазначають у Заповіднику.
Нагадаємо, у Києві комунальники зафільмували диких звірів, які приходять до годівниць, – це лосі та сарни.
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