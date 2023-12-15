У Києві комунальники зафільмували диких звірів, які приходять до годівниць: відео

Цікаво, що дорослі тварини пам’ятають, де їх раніше підгодовували, і приходять перевіряти, чи вчасно підкладають гостинці.

У Києві щороку напередодні зими лісники підгодовують диких тварин. Цього року встановили 38 спеціальних годівниць. Їх розміщують там, де є загроза виснаження запасів природних кормів і там, де зустрічаються масові переходи копитних тварин.

Про це повідомляє "Київзеленбуд".

Цікаво, що дорослі тварини пам’ятають, де їх раніше підгодовували, і приходять перевіряти, чи вчасно підкладають гостинці.

Сарна, яка потрапила в об’єктив лісників / Фото: Дарницьке лісопаркове господарство

"Лісопаркові господарства ще в літній період заготували сіно та близько 1500 одиниць кормових віників. Також виготовили солонці для мінеральної підгодівлі лосів та косуль. Для птахів встановили годівниці, куди закладають злакові культури", — пояснили в "Київзеленбуді".

Столичні лісопаркові господарства, що входять до складу КО «Київзеленбуд», облаштували та оновили 38 годівниць для диких звірів. Це необхідно, аби розширити кормові бази для тварин на зимовий період. Годівниці розташовані у місцях концентрації звірів, там, де є загроза виснаження запасів природних кормів і там, де зустрічаються масові переходи копитних тварин. Лісопаркові господарства ще в літній період заготували сіно та близько 1500 одиниць кормових віників. Також виготовили солонці для мінеральної підгодівлі лосів та косуль. ‍⬛Для птахів встановили годівниці, куди закладають злакові культури. ❗️Нагадаємо, у Києві продовжує діяти заборона на відвідування лісів як пішки, так і на транспортних засобах. Опубліковано КО "Київзеленбуд" Середа, 13 грудня 2023 р.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили звіра, неприродного для цієї місцевості, – це єнот уссурійський, або єнотоподібний собака.

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