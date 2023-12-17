У Києві над тунелем метро "Деміївська" просів асфальт – фото

Це може бути повʼязано з нещодавньою аварією в столичному метрополітені.

У Києві над тунелем метро "Деміївська", що біля колишнього Деміївського ринку, під землю почали просідати торгові павільйони. Будівлі деформувалися від зсуву ґрунту. На пішохідній частині вулиці пошкодилося асфальтне покриття.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Як видно на фото, ґрунт просів під частиною Голосіївської площі в місці, де проходить перегін тунелю від станції метро "Либідська" до метро "Деміївська".

Над тунелем метро "Деміївська" просів асфальт Фото: Telegram/Лачен

Над тунелем метро "Деміївська" просів асфальт Фото: Telegram/Лачен

Над тунелем метро "Деміївська" просів асфальт Фото: Київ24

Рух пішоходів тротуаром наразі зупинено, там стоять обмежувальні засоби з повідомленням про проведення аварійних робіт.

Тунель над метро "Деміївська" / Фото: Київ24

Тунель над метро "Деміївська"/ Фото: Київ24

Нагадаємо, у Києві від 8 грудня припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". Вода підтопила частину підземки столиці.

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