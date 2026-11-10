"Де державні кошти?": стан гуртожитку київського вишу обурив користувачів Мережі (фото)

Студент Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У соцмережах обговорюють стан кімнати в одному з гуртожитків національного університету в Києві. Користувачка опублікувала допис, у якому показала умови проживання студентів і порушила питання, чому ремонтом приміщень доводиться займатися батькам власним коштом.

Про це йдеться на сторінці domivitam_design в Іnstagram.

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Авторка допису звернула увагу на стан кімнати, який, за її словами, більше нагадує тюремну камеру, а не житло для студентів закладу вищої освіти у XXI столітті.

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«Національний університет у Києві, а умови — суцільний треш, більше схоже на тюрму!» — написала вона.

Гуртожиток київського університету шокував умовами Фото domivitam_design

Вона також поцікавилася, чому університети не забезпечують належних умов для проживання молоді та куди спрямовують державні кошти, виділені на потреби навчальних закладів.

У Мережі показали кімнату в гуртожитку київського університету Фото domivitam_design

За словами користувачки, продавець будівельного магазину неподалік розповів, що щовересня батьки студентів масово купують матеріали, аби самостійно ремонтувати кімнати в гуртожитках.

Авторка пообіцяла розповісти про вартість ремонту, перелік необхідних робіт та інші подробиці в наступних публікаціях.

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У Мережі показали кімнату в гуртожитку київського університету

Як відреагували користувачі Мережі

У коментарях допис викликав жваве обговорення. Частина користувачів була шокована побаченим і порівнювала умови проживання з тюремними.

Гуртожиток київського університету шокував умовами Фото domivitam_design

Деякі коментатори впізнали гуртожиток і навіть кімнату, у якій колись жили. Зокрема, один із користувачів написав, що мешкав у третьому гуртожитку, але зауважив, що показане приміщення — ще не найгірший варіант, адже трапляються й гірші умови.

Інші пригадали власний досвід студентського життя. Одна з користувачок розповіла, що на першому курсі разом із сусідками самостійно відремонтувала кімнату, у якій поселили чотирьох студенток. Однак наступного року їх звідти виселили, а в відремонтоване приміщення, за її словами, заселили родичів комендантки. Натомість дівчатам надали іншу кімнату, яка також потребувала ремонту.

Інші користувачі поставили під сумнів доцільність щорічних ремонтів коштом батьків. Вони поцікавилися, чому студенти постійно скаржаться на погані умови, хоча попередні мешканці вже вкладали гроші та сили в оновлення кімнат.

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Також у коментарях закликали університети оприлюднювати інформацію про фінансування гуртожитків і витрати на їх утримання.

Водночас деякі колишні та нинішні студенти зазначили, що подібні умови в гуртожитках не є поодинокими, а в окремих випадках ситуація може бути ще гіршою.

«Виглядає гірше ніж в тюрмах, бідні діти».

«Я не розумію як так виходить. Кожен рік нові студенти роблять ремонти. І кожен рік хтось випускається з тих кімнат. Де діваються ті кімнати, в яких робили ремонт? Чому кожен рік всі жаліються на погані умови? Чи це реально він так зношується, той ремонт?»

«А ми саме в такій кімнаті і жили. В цьому гуртожитку. Впізнаю атмосферу! А ще ж там туалети — окрема історія».

«Я впізнала свій гуртожиток по ліжках. Він 15 років назад не дуже виглядав, але такого я не бачила».

«Я жив в цьому 3 гуртожитку. Це реально норм кімната, буває значно гірше».

«Чесно, я сама навчаюсь в цьому університеті на цій спеціальності, але афігеть… Нє, в мене теж була не найкраща кімната, до того як ми зробили ремонт. Але… Ну прям жесть… В мене немає слів, який це жах».

«Це жахливо! Не повірю, що на гуртожиток не виділяють кошти! Таку інформацію мають давати у вільному доступі! Якщо чесно це позор для університету!»

Нагадаємо, раніше йшлося про те, за скільки зараз можна зняти квартиру у Києві та мегаполісах і до чого готуватися. Як розповіли експерти, цього року сезонний пік попиту на оренду житла має специфічний тренд.

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