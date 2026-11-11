ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
1 хв

Київ накриють дощі і мокрий сніг: синоптики попередили про різку зміну погоди у столиці та регіоні

Синоптики попередили мешканців Києва про дощ із мокрим снігом та вітряну погоду 11 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві та області 11 листопада

Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві та області 11 листопада / © unsplash.com

У середу, 11 листопада, у Києві та на Київщині очікується вітряна і хмарна погода з дощем та мокрим снігом.

За словами синоптикині Наталки Діденко у Києві 11 листопада буде вітряно, вночі та вранці — очікується дощ із мокрим снігом, який припиниться вдень. Температура повітря у столиці передбачається близько +5 градусів.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині у середу буде хмарна погода. Синоптики також прогнозують помірні дощі вночі та вранці, а вдень істотних опадів не передбачається.

Вітер дутиме південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла. У Києві очікується до +5 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. Сильний дощ йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться. Температура повітря коливатиметься від +4 до +5 градусів тепла.

Погода у Києві 11 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Погода у Києві 11 листопада / Джерело: Sinoptik / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 11 листопада.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie