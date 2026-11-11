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- Київ
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Київ накриють дощі і мокрий сніг: синоптики попередили про різку зміну погоди у столиці та регіоні
Синоптики попередили мешканців Києва про дощ із мокрим снігом та вітряну погоду 11 листопада.
У середу, 11 листопада, у Києві та на Київщині очікується вітряна і хмарна погода з дощем та мокрим снігом.
За словами синоптикині Наталки Діденко у Києві 11 листопада буде вітряно, вночі та вранці — очікується дощ із мокрим снігом, який припиниться вдень. Температура повітря у столиці передбачається близько +5 градусів.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині у середу буде хмарна погода. Синоптики також прогнозують помірні дощі вночі та вранці, а вдень істотних опадів не передбачається.
Вітер дутиме південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вдень коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла. У Києві очікується до +5 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що весь день у Києві буде хмарним. Сильний дощ йтиме вночі та вранці. Вдень він послабшає і до вечора закінчиться. Температура повітря коливатиметься від +4 до +5 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 11 листопада.
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