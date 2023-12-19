Чи можуть невдовзі закрити міст метро у столиці: відповідь Київради

У Києві червона гілка метро може частково закритися на ремонт. Річ у тім, що експертиза може підтвердити аварійний стан моста.

Про це в ефірі телемарафону сказав Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Яка ситуація з мостом метро

За словами Вітренка, останні два роки відомо, що міст перебуває у доволі "втомленому" стані. Але лише цього року було забюджетовано його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи, з цим пов'язані.

"Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділені кошти на розробку проєктро-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт", – пояснив посадовець.

На жаль, констатував він, якщо буде підтверджено, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги.

"Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", – визнали у Київраді.

Раніше у Києві відкрили новий міст. Подільсько-Воскресенський міст нарешті з'єднає Русанівку з Воскресенкою та Подолом і зменшить навантаження на Північний.

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