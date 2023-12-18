У Києві затримано 19-річного водія з кастетом, який рухався смугою громадського транспорту: фото

Хлопець зізнався поліцейським, що є поціновувачем таких речей та придбав цей кастет вже давно.

У Києві патрульні поліцейські виявили порушника, який рухався смугою громадського транспорту та мав з собою кастет.

Про це повідомляє поліція Києва.

Подія сталася у понеділок, 18 грудня, близько 10-ї години, на вулиці Олени Теліги.

"Поліцейські звернули увагу на автомобіль Toyota, водій якого порушив ПДР. Інспектори миттю наздогнали й зупинили цю автівку. Під час спілкування з 19-річним керманичем охоронці порядку помітили, що той нервує та підозріло поводиться. Тож патрульні провели поверхневу перевірку особи й виявили ймовірну холодну зброю", - йдеться у повідомленні.

Чоловік зізнався поліцейським, що є поціновувачем таких речей та придбав цей кастет вже давно.

Вилучений у хлопця кастет

Інспектори винесли на порушника постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою для громадського транспорту) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, у Києві водій Lexus протаранив авто патрульних.

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