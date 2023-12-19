На Київщині охоронці лікарні побили 20-річного ветерана ЗСУ – подробиці скандалу (фото)

Олексій Іванін став на захист України у грудні 2021 року.

На Київщині спалахнув черговий скандал – охоронці лікарні у Боярці побили 20-річного ветерана Олексія Іваніна, який має гострий тривожно-депресивний розлад після війни.

Про це пише "24 Канал".



Як розповів Олексій – він колишній гранатометник, 4 грудня, близько 02:00, у нього стався приступ тривожності. Декілька разів він намагався викликати швидку допомогу, однак медики приїхали лише на п'ятий виклик.

Олексій Іванін, якого побили охоронці лікарні на Київщині / Фото: 24 канал

Вже тоді військовий у безпорадному стані завдав собі ножового поранення.

"Я в неконтрольованому стані покалічив себе, мав різану рану на руці. Швидка приїхала разом з поліцією, оскільки кваліфікувала це як спробу суїциду. Правоохоронці сказали, що не будуть нічого оформляти… Ну, ситуація і так зрозуміла", - пригадав він події тієї ночі.

Олексія доправили до Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району – в місті Боярка. За його словами, дозу заспокійливого у кареті швидкої він так і не отримав.

За словами військового, всередині лікарні він певний час чекав на медика, допоки йому просто це не набридло.

Тоді він рушив до приймального посту з охоронцями, аби уточнити, коли ж йому мають надати допомогу.

"Я не спав всю ніч, я вже просто був у такому… Підвішеному стані. Пояснюю їм цю ситуацію, на що мені починають відповідати в грубій формі. Три охоронці кажуть мені, що, мовляв, "ми всі тут такі контужені, всі тут воювали, так що не треба нам тут брехати", - розповів Олексій.

Далі, за його словами, конфліктна ситуація почала лише наростати – три охоронці заламали йому руки, почали заливати очі з газового балончика та бити палицями.

Згодом охоронці поставили його в наручниках на коліна, але потім зрозуміли, що можуть відпустити беззахисного.

Олексій Іванін, якого побили охоронці лікарні на Київщині

Потиснувши руки кривдникам, перед тим вмивши лице водою, під ранок Олексій громадським транспортом добирався додому власним коштом.

Увесь цей час у нього була чимала рана на руці, яку в лікарні в Боярці йому так ніхто й не зашив. Приїхавши додому, Олексій відходив від шокового стану – лише під вечір він поїхав до іншого медичного закладу – Київської міської клінічної лікарні №7, у Святошинському районі. Саме там медики зашили ветеранові рану.

Пізніше чоловік звернутися до правоохоронних органів, написавши дві заяви: на охоронців та лікарів швидкої, що приїхали лише за п'ятим викликом.

Що кажуть в лікарні Боярки

За словами адміністрації Центральної районної лікарні в Боярці було розпочато службове розслідування за фактом побиття військового. Також відбулося декілька нарад юристів, які вирішують, як діяти далі.

"Діяльність з охорони медзакладу здійснює ПП "Вовк" на основі договору, встановлені особи охоронців, які у ніч з 3 на 4 грудня були на зміні. Медзаклад надсилав листа до компанії "Вовк", у якому просив пояснити, що сталося тієї ночі. Охоронна фірма відповіла, що захисник нібито першим почав розмахувати кулаками", - розповіли журналісти.

Реакція правоохоронців

У поліції Київської області на запит журналістів відповіли, що зареєстрували заяву від військового та передали його до Бучанського районного управління.

Крім того, правоохоронці констатували, що медики швидкої допомоги їм заявили, що військовий нібито намагався скоїти суїцид у ході сварки з дружиною.

Сам Олексій Іванін це заперечив і запевнив, що ніякої сварки з дружиною тієї ночі не було, ще раз наголосивши, що не міг спати через психоемоційний стан, намагався викликати швидку, але його ігнорували.

Нагадаємо, 25-річна військова звернулась до земляків-ухилянтів і присоромила їх (відео).

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