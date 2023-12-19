Чи закриють в Києві повністю міст метро під час ремонтних робіт: в міськраді дали відповідь

Там наголосили, що інформація, яка шириться соцмережами - фейк.

Заплановане на наступний рік виконання робіт в метро Києва не повинно вплинути на роботу метрополітену, зокрема - закривати міст метро з лівого на правий берег не планується.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської ради.

Як зазначається, міська влада закликала мешканців не вірити публікаціям із телеграм-каналів, в яких стверджується, що міст метро повністю закриють. Інформація, яка шириться соцмережами - фейк.

Там наголошують, що заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену.

“Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. “Червона” гілка метро працюватиме в штатному режимі”, – підкреслив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

Нагадаємо, що у Києві "червона" гілка метро може частково закритися на ремонт. Річ у тім, що експертиза може підтвердити аварійний стан моста.

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