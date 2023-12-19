Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве электроскутер загорелся прямо под водителем

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
435
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве электроскутер загорелся прямо под водителем

В Киеве под водителем загорелся скутер / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

К счастью, в результате происшествия водитель не пострадал.

В Киеве под водителем загорелся электроскутер.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

На днях на линию 112 пришел вызов о пожаре в Святошинском районе. Заявитель рассказал, что двигался на электроскутере и его транспортное средство внезапно загорелось.

Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь вождю. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Советы, которые помогут уберечься от подобных случаев:

  • периодически проверяйте транспортное средство на наличие утечек смазки, горючего и других легковоспламеняющихся веществ;
  • будьте осторожны и внимательны, если перевозите легковоспламеняющиеся вещества;
  • не перегружайте электрическую систему и учитывайте возможности вашего транспортного средства;
  • будьте осторожны с техническим оборудованием и следуйте инструкциям изготовителя;
  • избегайте перегрева двигателя;
  • имейте огнетушитель. Быстрая реакция может значительно снизить риск поражения огнем;
  • обращайте внимание на индикаторы в транспортном средстве;
  • реагируйте на любые изменения, которые могут свидетельствовать о вероятности пожара.

Напомним, в Киеве задержан 19-летний водитель с кастетом, который двигался полосой общественного транспорта.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
435
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация