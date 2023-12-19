В Киеве электроскутер загорелся прямо под водителем

К счастью, в результате происшествия водитель не пострадал.

В Киеве под водителем загорелся электроскутер.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

На днях на линию 112 пришел вызов о пожаре в Святошинском районе. Заявитель рассказал, что двигался на электроскутере и его транспортное средство внезапно загорелось.

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Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь вождю. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Советы, которые помогут уберечься от подобных случаев:

периодически проверяйте транспортное средство на наличие утечек смазки, горючего и других легковоспламеняющихся веществ;

будьте осторожны и внимательны, если перевозите легковоспламеняющиеся вещества;

не перегружайте электрическую систему и учитывайте возможности вашего транспортного средства;

будьте осторожны с техническим оборудованием и следуйте инструкциям изготовителя;

избегайте перегрева двигателя;

имейте огнетушитель. Быстрая реакция может значительно снизить риск поражения огнем;

обращайте внимание на индикаторы в транспортном средстве;

реагируйте на любые изменения, которые могут свидетельствовать о вероятности пожара.

Напомним, в Киеве задержан 19-летний водитель с кастетом, который двигался полосой общественного транспорта.

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