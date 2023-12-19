В Киеве электроскутер загорелся прямо под водителем

К счастью, в результате происшествия водитель не пострадал.
В Киеве под водителем загорелся электроскутер.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
На днях на линию 112 пришел вызов о пожаре в Святошинском районе. Заявитель рассказал, что двигался на электроскутере и его транспортное средство внезапно загорелось.
Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и оказали необходимую помощь вождю. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Советы, которые помогут уберечься от подобных случаев:
- периодически проверяйте транспортное средство на наличие утечек смазки, горючего и других легковоспламеняющихся веществ;
- будьте осторожны и внимательны, если перевозите легковоспламеняющиеся вещества;
- не перегружайте электрическую систему и учитывайте возможности вашего транспортного средства;
- будьте осторожны с техническим оборудованием и следуйте инструкциям изготовителя;
- избегайте перегрева двигателя;
- имейте огнетушитель. Быстрая реакция может значительно снизить риск поражения огнем;
- обращайте внимание на индикаторы в транспортном средстве;
- реагируйте на любые изменения, которые могут свидетельствовать о вероятности пожара.
Напомним, в Киеве задержан 19-летний водитель с кастетом, который двигался полосой общественного транспорта.
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