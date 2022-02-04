У Києві будівельник убив свого колегу: фото, відео

У Києві будівельник убив свого колегу: фото, відео

Між двома чоловіками виник конфлікт і один з них вдарив другого ножем.

У Києві будівельник вбив свого колегу.

Подія трапилася неподалік станції метро "Либідська", поряд з озером Глінка, на території будівельного містечка Ocean Plaza.

Про це повідомив Олексій Павловський на своїй сторінці у Facebook.

Попередньо, після робочого дня будівельники відпочивали та випивали. Під час застілля між чоловіками розпочалася словесна перепалка, яка потім переросла у бійку.

Раптом один із будівельників вихопив ніж та завдав поранення іншому. Удар став фатальним.

Зрозумівши, що його опонент загинув, чоловік вирішив перетягнути тіло до будівельного вагончику, де вони проживають. А сам втік з місця події.

Свідки трагедії викликали швидку та поліцію.

Нападник був затриманий.

Нагадаємо, під Києвом мебляр жорстоко убив подружжя з Волині. Люди привезли йому дошки, а отримали молотком та ножем.

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