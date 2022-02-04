Погода в Києві: якою буде п'ятниця, 4 лютого

Синоптики попереджають: на дорогах можлива ожеледиця.

Погода в Києві в п'ятницю, 4 лютого, буде морозною. Температура повітря опуститься до -7 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Ранок та вечір будуть похмурими. Без опадів. Вдень очікується -7 -3 градуси, вночі -6 -5 градусів. Вітер північного спрямування, 3 м/с.

Синоптики попереджають: на дорогах можлива ожеледиця.

Зазначимо, що в п'ятницю, 4 лютого, у більшості областей України будуть опади. Синоптики повідомляють про хмарність з проясненнями. На сході та південному сході - невеликий сніг. На заході невеликий сніг з дощем. На решті території України буде без опадів.

Хмарна погода в країні очікується впродовж усього тижня

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