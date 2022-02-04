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У Києві кількість випадків коронавірусу значно збільшилась: статистика на 4 лютого

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У Києві кількість випадків коронавірусу значно збільшилась: статистика на 4 лютого

pixabay.com

Загалом у столиці підтверджено 375 798 випадків COVID-19.

Станом на ранок 4 лютого у Києві зафіксовано 2 869 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 432 випадки більше, ніж 3 лютого (2 437 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 375 798 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали – 339 658 осіб  (961 за добу);
  • померли – 8 558 осіб (18 за добу).

У Київській області зафіксовано 204 473 випадки COVID-19 (1 551 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали – 184 956 осіб (381 за добу);
  • померли – 4 851 особа (8 за добу).

Нагадаємо, найближчими двома тижнями Київ може зайти у "червону" зону карантину через зростання захворюваності на коронавірус та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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