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Які іномарки крадуть у Києві найчастіше: список

Які іномарки крадуть у Києві найчастіше: список

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Які іномарки крадуть у Києві найчастіше: список

ГУ Національної поліції в Київській області

Минулого року кількість крадіжок автомобілів зменшилась порівняно з 2020 роком.

У Києві за минулий рік викрали 684 авто.

Водночас 178 особам повідомили про підозру у скоєнні цього злочину.

До рейтингу Головного управління Національної поліції у Києві потрапили:

  • Hyundai,
  • Kia,
  • Honda,
  • Mazda,
  • Mercedes,
  • Nissan,
  • Toyota,
  • Mitsubishi,
  • Land Rover,
  • Volkswagen.

Крім того, минулого року кількість крадіжок автомобілів зменшилась у порівнянні з 2020 роком.

Нагадаємо, у Києві на Осокорках водій кросовера Toyota заїхав у Дніпро.

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