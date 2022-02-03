Які іномарки крадуть у Києві найчастіше: список

Минулого року кількість крадіжок автомобілів зменшилась порівняно з 2020 роком.
У Києві за минулий рік викрали 684 авто.
Водночас 178 особам повідомили про підозру у скоєнні цього злочину.
До рейтингу Головного управління Національної поліції у Києві потрапили:
- Hyundai,
- Kia,
- Honda,
- Mazda,
- Mercedes,
- Nissan,
- Toyota,
- Mitsubishi,
- Land Rover,
- Volkswagen.
Крім того, минулого року кількість крадіжок автомобілів зменшилась у порівнянні з 2020 роком.
Нагадаємо, у Києві на Осокорках водій кросовера Toyota заїхав у Дніпро.
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