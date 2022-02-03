Які іномарки крадуть у Києві найчастіше: список

Минулого року кількість крадіжок автомобілів зменшилась порівняно з 2020 роком.

У Києві за минулий рік викрали 684 авто.

Водночас 178 особам повідомили про підозру у скоєнні цього злочину.

До рейтингу Головного управління Національної поліції у Києві потрапили:

Hyundai,

Kia,

Honda,

Mazda,

Mercedes,

Nissan,

Toyota,

Mitsubishi,

Land Rover,

Volkswagen.

Крім того, минулого року кількість крадіжок автомобілів зменшилась у порівнянні з 2020 роком.

Нагадаємо, у Києві на Осокорках водій кросовера Toyota заїхав у Дніпро.

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