Киянам пропонують безкоштовно пройти навчання та приєднатись до бригади територіальної оборони: що відомо

Киянам пропонують безкоштовно пройти навчання та приєднатись до бригади територіальної оборони: що відомо

Військові навчання відбуваються кожні вихідні.

Департамент муніципальної безпеки КМДА пропонує безкоштовно пройти військові навчання та приєднатись до 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України всім мешканцям Києва. На цьому наголосив заступник директора Департаменту Михайло Щербіна під час засідання Київради.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"Основа військової складової територіальної оборони (ТрО) міста Києва – це 112 бригада ТрО столиці Збройних сил України. З ухваленням Закону України "Про основи національного супротиву" потенціал ТрО столиці буде значно нарощений, додатково вже сформовано 4 батальйони ТрО, батальйони будуть розгорнуті в усіх районах столиці", – зазначив Михайло Щербіна.

Він зауважив, що 20 січня схвалено міську цільову програму "Захисник Києва" на 2022‒2024 роки на суму понад 110 млн грн, за якою сплановано, зокрема, розгортання об’єднаного навчального центру для підготовки всіх підрозділів муніципальної безпеки, у тому числі ТрО, обладнання приміщень для розміщення батальйонів ТрО у кожному районі, розгортання навчальних центрів, рекрутингових центрів тощо. Для забезпечення якісної підготовки особового складу підрозділів ТрО передбачено закупку БПЛА, радіостанцій, лазертаг-комплектів, масогабаритних макетів зброї, форми одягу та спорядження для резервістів.

"Завдяки впровадженню бригадою активної підготовки резервістів чисельність громадян, які уклали контракт із ТрО, протягом 2021 року збільшено майже вдвічі. Але цього явно недостатньо", – підсумував Михайло Щербіна.

Він закликав депутатів Київради та всіх охочих і небайдужих мешканців Києва пройти безоплатні військові навчання, які відбуваються кожні вихідні дні.

Нагадаємо, 2 лютого було відкрито рекрутинговий центр для набору резервістів до 112 окремої бригади ТрО Києва на базі Центру допомоги учасникам бойових дій за адресою: вул. Хрещатик, 25-А. Ще один такий центр невдовзі розпочне працювати на лівому березі міста.

Брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці.

Зазначимо, від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

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