Російські пропагандисти безперешкодно їдуть до Києва знімати антиукраїнські сюжети: відео

Аліса Паршакова працювала без символіки прокремлівського телеканалу Рен-ТВ та не називала себе.

На тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії журналісти РФ вільно приїжджають до Києва та безперешкодно знімають антиукраїнські сюжети.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко на своєму Youtube-каналі.

За словами Стерненка, члени знімальної групи "Рен-ТВ", які ведуть антиукраїнську діяльність у Росії, їздили до окупованого Донецька. Одразу після відвідування ОРДЛО пропагандистка каналу Аліса Паршакова та її колеги поїхали до Києва.

Російська пропагандистка побувала під Печерським судом, коли там обирали запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку.

Також Паршакова відвідала акцію протесту під Офісом президента.

Крім того, знімальна група "Рен-ТВ" відвідала один зі столичних супермаркетів, де пропагандистка розповідала про "паніку серед українців".

Апофеозом відрядження окупантів було перебування в гостях у проросійського нардепа Іллі Киви, який на камеру розповів про те, що "українцям нема чого захищати у цій країні".

Зазначається, що пропагандистка працювала без символіки телеканалу та не називала себе. Напевно, саме тому українці й відповідали на запитання Паршаковой.

"Українським громадянам краще цікавитися, з ким вони розмовляють, перш ніж давати коментарі ЗМІ", – підсумував Стерненко.

Нагадаємо, раніше командувач ООС висловив думку, що Росія може напасти на Україну в лютому, коли завершаться зимові Олімпійські ігри в Пекіні.

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