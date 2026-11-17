СІЗО Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У Київській області затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють в умисному вбивстві 21-річного офіцера. За версією слідства, під час зустрічі вона додала отруйну речовину до напою військового. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє hromadske у матеріалі про вербування неповнолітніх для вбивств українських військових.

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За даними слідства, трагедія сталася 1 жовтня близько 19:00. Офіцер і дівчина разом вживали алкоголь у квартирі, орендованій на добу. Коли чоловік вийшов з кімнати, підозрювана, як вважають правоохоронці, підсипала до його напою невідому отруйну речовину. Військовий випив напій, не підозрюючи про небезпеку. Як зазначає видання, у судовій ухвалі не вказано, хто саме орендував квартиру.

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Як правоохоронці встановили підозрювану

Телефон офіцера залишився у квартирі. Завдяки цьому правоохоронці змогли швидко з’ясувати обставини його загибелі та встановити можливу причетність дівчини. З листування між ними випливало, що чоловік думав, ніби їде додому до неї.

Мати загиблого розповіла журналістам, що перед зустріччю вони листувалися, а дівчина запропонувала нарешті побачитися та пообіцяла підготувати сюрприз. Після дзвінка батьки військового вирушили за адресою, яку їм повідомили, — до квартири, де син зустрічався з дівчиною.

За словами представників військової частини, після вбивства куратор або один із виконавців сам зателефонував військовим на блокпостах і повідомив, де сталася подія. Підозрювану затримали ввечері 2 жовтня. Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив її під варту без можливості внесення застави. Камери спостереження зафіксували дівчину разом з офіцером біля будинку. За словами матері загиблого, після затримання неповнолітня зізналася у скоєному.

Можливе вербування дівчини

2 жовтня блогер Дмитро Шаман написав у соцмережах, що затримана — донька його знайомого. За його словами, дівчину нібито завербували через Telegram-канал. Він стверджував, що спочатку вона не хотіла виконувати вказівку отруїти військового, однак згодом на неї почали тиснути. За його версією, дівчина отримала порошок через «Нову пошту», після чого зустрілася з офіцером.

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Журналісти hromadske намагалися зв’язатися з родичами підозрюваної через Дмитра Шамана, однак відповіді на запит не отримали.

Інформація про неповнолітню закрита в публічних реєстрах відповідно до законодавства щодо злочинів, скоєних дітьми. Тому мотиви дівчини та те, чи знав офіцер про її вік, наразі залишаються невідомими.

Отруєння військових в Україні — що відомо

Нагадаємо, у Рівному 14-річна дівчинка отруїла та задушила військового під час відеозв’язку з куратором з РФ. Дівчина познайомилася з військовим у Telegram, і під час зустрічі підсипала метадон в алкоголь, а потім вбила.

На Житомирщині неповнолітня цинічно вбила військового. 17-річна дівчина на замовлення спецслужб РФ отруїла військового ЗСУ. 27-річного військовослужбовця Збройних сил України було вбито за вказівкою російських кураторів.

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А в Ужгороді 26-річна агентка РФ отруїла бійця ЗСУ заради даних з телефона. Спочатку смерть здавалася природною, але розслідування викрило "російський слід". Тепер зрадниці загрожує довічне ув'язнення.

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