У Києві чоловік годину трощив квартиру молотком: вгамовували спецзасобами (фото)

Чоловік знаходився в стані наркотичного сп'яніння.

У Києві неадекватний чоловік, озброєний молотком, годину трощив квартиру на Оболонському проспекті. Його довелося вгамовувати рятувальникам, медикам і поліцейським.

Про це 1 лютого повідомили на сторінці КАРС "Київська служба порятунку" в Facebook.

Ймовірно, чоловік знаходився в стані наркотичного сп'яніння. На місце події прибули рятувальники, представники Національної поліції та спеціальна бригада швидкої медичної допомоги.

Чоловік погрожував молотком та намагався напасти на правоохоронців, тому на місце прибуло підкріплення зі спецзасобами. Шляхом тривалих перемовин його вдалося вгамувати, але дорогою до "швидкої" він спробував утекти. У результаті чоловіка було затримано та передано медпрацівникам.

Нагадаємо, що у Києві невідомий чоловік жорстоко побив двох літніх жінок посеред вулиці Йорданської, що в Оболонському районі. Обидві постраждалі потрапили до лікарні.

КАРС Київська служба порятунку

КАРС Київська служба порятунку

КАРС Київська служба порятунку

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