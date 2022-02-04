В Киеве строитель убил своего коллегу: фото, видео

В Киеве строитель убил своего коллегу: фото, видео

Между двумя мужчинами возник конфликт и один из них ударил вторым ножом.

В Киеве строитель убил своего коллегу.

Событие произошло недалеко от станции метро "Лыбидская", рядом с озером Глинка, на территории строительного городка Ocean Plaza.

Об этом сообщил Алексей Павловский на своей странице в Facebook.

Предварительно, после рабочего дня строители отдыхали и выпивали. Во время застолья между мужчинами началась словесная перепалка, переросшая в драку.

Вдруг один из строителей выхватил нож и нанес ранение другому. Удар стал роковым.

Поняв, что его оппонент погиб, мужчина решил перетащить тело в строительный вагончик, где они проживают. А сам скрылся с места происшествия.

Свидетели трагедии вызвали скорую и полицию.

Нападавший был задержан.

Напомним, под Киевом мебельщик жестоко убил супругов с Волыни. Люди привезли ему доски, а получили молотком и ножом.

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