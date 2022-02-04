Киевлянам предлагают бесплатно пройти обучение и присоединиться к бригаде территориальной обороны: что известно

Киевлянам предлагают бесплатно пройти обучение и присоединиться к бригаде территориальной обороны: что известно

Военные учения проходят каждые выходные.

Департамент муниципальной безопасности КГГА предлагает бесплатно пройти военные учения и присоединиться к 112-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины всем жителям Киева. Об этом заявил заместитель директора Департамента Михаил Щербина во время заседания Киевсовета.

Об этом идет речь на сайте КГГА.

"Основа военной составляющей территориальной обороны (ТрО) города Киева – это 112 бригада ТрО столицы Вооруженных сил Украины. С принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления" потенциал ТрО столицы будет значительно наращен, дополнительно уже сформировано 4 батальона ТрО, батальоны будут развернуты районах столицы", – отметил Михаил Щербина.

Он добавил, что 20 января одобрена городская целевая программа "Защитник Киева" на 2022-2024 годы на сумму свыше 110 млн грн, по которой спланировано, в частности, развертывание объединенного учебного центра для подготовки всех подразделений муниципальной безопасности, в том числе ТрО, оборудование помещений для размещения батальонов ТрО в каждом районе, развертывание учебных центров, рекрутинговых центров и т.д. Для обеспечения качественной подготовки личного состава подразделений ТРО предусмотрена закупка БПЛА, радиостанций, лазертаг-комплектов, массогабаритных макетов оружия, формы одежды и снаряжения для резервистов.

"Благодаря внедрению бригадой активной подготовки резервистов численность граждан, заключивших контракт с ТРО, в течение 2021 года увеличена почти вдвое. Но этого явно недостаточно", – подытожил Михаил Щербина.

Он призвал депутатов Киевсовета и всех желающих и небезразличных жителей Киева пройти бесплатные военные учения, которые проходят каждые выходные дни.

Напомним, 2 февраля был открыт рекрутинговый центр для набора резервистов в 112 отдельную бригаду ТрО Киева на базе Центра помощи участникам боевых действий по адресу: ул. Крещатик, 25А. Еще один такой центр вскоре приступит к работе на левом берегу города.

Брат мэра Киева, украинский боксер Владимир Кличко присоединится к бригаде территориальной обороны столицы.

Отметим, с 1 января 2022 года по закону в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены терробороны должны оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

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