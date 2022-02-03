Стояла почти на переходе: в Киеве эвакуировали яркую Lamborghini Urus (фото)

Стояла почти на переходе: в Киеве эвакуировали яркую Lamborghini Urus (фото)

Стоимость такого подержанного автомобиля – более 400 тысяч долларов.

В Киеве на улице Большой Васильковской эвакуировали зеленую Lamborghini Urus. Водитель автомобиля нарушил правила парковки.

Об этом 3 февраля сообщил замглавы КГГА.

"Ограничение парковки у пешеходных переходов (не ближе 10 метров) – чрезвычайно важно, оно действует с целью защиты жизни и безопасности пешеходов", – написал Константин Усов.

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Он объяснил, что Lamborghini снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру.

Отметим, что стоимость такого подержанного автомобиля – более 400 тысяч долларов.

Напомним, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку городских электрических автобусов. На них планируют потратить более 319 млн гривен.

Константин Усов

Константин Усов

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