Стояла почти на переходе: в Киеве эвакуировали яркую Lamborghini Urus (фото)

Стоимость такого подержанного автомобиля – более 400 тысяч долларов.
В Киеве на улице Большой Васильковской эвакуировали зеленую Lamborghini Urus. Водитель автомобиля нарушил правила парковки.
Об этом 3 февраля сообщил замглавы КГГА.
"Ограничение парковки у пешеходных переходов (не ближе 10 метров) – чрезвычайно важно, оно действует с целью защиты жизни и безопасности пешеходов", – написал Константин Усов.
Он объяснил, что Lamborghini снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру.
Отметим, что стоимость такого подержанного автомобиля – более 400 тысяч долларов.
Напомним, что коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку городских электрических автобусов. На них планируют потратить более 319 млн гривен.
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