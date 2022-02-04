В Киеве количество случаев коронавируса значительно увеличилось: статистика на 4 февраля

В столице подтверждено 375 798 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 4 февраля в Киеве зафиксировано 2 869 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 432 случая больше, чем 3 февраля (2 437 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 375 798 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 339 658 человек (961 за сутки);
- умерли – 8 558 человек (18 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 204 473 случая COVID-19 (1 551 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 184 956 человек (381 за сутки);
- умерли – 4 851 человек (8 за сутки).
Напомним, в ближайшие две недели Киев может зайти в "красную" зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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