Погода в Киеве: какой будет пятница, 4 февраля

Погода в Киеве: какой будет пятница, 4 февраля

Синоптики предупреждают: на дорогах возможна гололедица.

Погода в Киеве в пятницу, 4 февраля, будет морозной. Температура воздуха опустится до -7 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Утро и вечер будут пасмурными. Без осадков. Днем ожидается -7 -3 градуса, ночью -6 -5 градусов. Ветер северного направления, 3 м/с.

Синоптики предупреждают: на дорогах возможна гололедица.

Отметим, что в пятницу, 4 февраля, в большинстве областей Украины будут осадки. Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На востоке и юго-востоке – небольшой снег. На западе небольшой снег. На остальной территории Украины будет без осадков.

Облачная погода в стране ожидается на протяжении всей недели

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