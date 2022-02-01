В Киеве мужчина час крушил квартиру молотком: угомонили спецсредствами (фото)

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В Киеве неадекватный мужчина, вооруженный молотком, час крушил квартиру на Оболонском проспекте. Его пришлось усмирять спасателям, медикам и полицейским.

Об этом сообщили на странице КАРС "Киевская служба спасения" в Facebook.

Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На место происшествия прибыли спасатели, представители Национальной полиции и специальная бригада скорой медицинской помощи.

Мужчина угрожал молотком и пытался напасть на правоохранителей, поэтому на место прибыло подкрепление со спецсредствами. Путем длительных переговоров его удалось успокоить, но по дороге к "скорой" он попытался сбежать. В результате мужчина был задержан и передан медработникам.

Напомним, что в Киеве неизвестный мужчина жестоко избил двух пожилых женщин посреди улицы Иорданской в Оболонском районе. Обе пострадавшие попали в больницу.

КАРС Київська служба порятунку

КАРС Київська служба порятунку

КАРС Київська служба порятунку

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