В Киеве мужчина час крушил квартиру молотком: угомонили спецсредствами (фото)

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
В Киеве неадекватный мужчина, вооруженный молотком, час крушил квартиру на Оболонском проспекте. Его пришлось усмирять спасателям, медикам и полицейским.
Об этом сообщили на странице КАРС "Киевская служба спасения" в Facebook.
Вероятно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На место происшествия прибыли спасатели, представители Национальной полиции и специальная бригада скорой медицинской помощи.
Мужчина угрожал молотком и пытался напасть на правоохранителей, поэтому на место прибыло подкрепление со спецсредствами. Путем длительных переговоров его удалось успокоить, но по дороге к "скорой" он попытался сбежать. В результате мужчина был задержан и передан медработникам.
Напомним, что в Киеве неизвестный мужчина жестоко избил двух пожилых женщин посреди улицы Иорданской в Оболонском районе. Обе пострадавшие попали в больницу.
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