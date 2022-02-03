Привезли дошки, а отримали молотком та ножем: під Києвом мебляр жорстоко убив подружжя

Між чоловіками виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.
Під Києвом мебляр жорстоко убив подружжя з Волині. Люди привезли йому дошки, а отримали молотком та ножем.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
За даними слідства, 29 січня у Василькові на Київщині між підозрюваним, який перебував у приміщенні цеху з виробництва меблів, та потерпілими – подружжям із Волинської області, які привезли дерев’яні дошки на замовлення останнього, виник словесний конфлікт через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення.
Внаслідок цього, підозрюваний схопив із деревообробного станка молоток і завдав удари по голові чоловіку, спричинивши йому близько 5 колото-різаних ран, внаслідок чого настала смерть останнього.
Після цього, взявши з приміщення свого офісу ніж, підозрюваний підійшов до автомобіля, в якому перебувала жінка. Відкривши передні пасажирські двері, завдав декілька ударів ножем по тілу, спричинивши 7 колото-різаних ран, внаслідок яких настала смерть потерпілої.
Поклавши тіло чоловіка до автомобіля, де перебувало тіло його дружини, підозрюваний виїхав на одну із вулиць міста, де і залишив автомобіль з тілами убитих.
За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Києві чоловік, озброєний молотком, годину трощив квартиру на Оболонському проспекті. Його довелося вгамовувати рятувальникам, медикам і поліцейським.
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