Стояла майже на переході: у Києві евакуювали яскраву Lamborghini Urus (фото)

Вартість такого вживаного автомобіля - понад 400 тисяч доларів.
У Києві на вулиці Великій Васильківській евакуювали зелену Lamborghini Urus. Водій автівки порушив правила паркування.
Про це 3 лютого повідомив заступник голови КМДА.
"Обмеження паркування біля пішохідних переходів (не ближче за 10 метрів) – надзвичайно важливе, воно діє з метою захисту життя і безпеки пішоходів", - написав Костянтин Усов.
Він пояснив, что Lamborghini знижувала оглядовість пішохідного переходу для інших водіїв і скорочувала час реакції на випадок раптового виходу людей на зебру.
Зазначимо, що вартість такого вживаного автомобіля - понад 400 тисяч доларів.
Нагадаємо, що комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю міських електричних автобусів. На них планують витратити понад 319 млн гривень.
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