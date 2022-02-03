Стояла майже на переході: у Києві евакуювали яскраву Lamborghini Urus (фото)

Стояла майже на переході: у Києві евакуювали яскраву Lamborghini Urus (фото)

Вартість такого вживаного автомобіля - понад 400 тисяч доларів.

У Києві на вулиці Великій Васильківській евакуювали зелену Lamborghini Urus. Водій автівки порушив правила паркування.

Про це 3 лютого повідомив заступник голови КМДА.

"Обмеження паркування біля пішохідних переходів (не ближче за 10 метрів) – надзвичайно важливе, воно діє з метою захисту життя і безпеки пішоходів", - написав Костянтин Усов.

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Він пояснив, что Lamborghini знижувала оглядовість пішохідного переходу для інших водіїв і скорочувала час реакції на випадок раптового виходу людей на зебру.

Зазначимо, що вартість такого вживаного автомобіля - понад 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, що комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю міських електричних автобусів. На них планують витратити понад 319 млн гривень.

Костянтин Усов

Костянтин Усов

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