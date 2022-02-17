У Києві 17 лютого оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві лютого оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Вдень 17 лютого у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, погода у столиці буде похмурою протягом усього дня. Температура повітря вдень від +6°C до +8°C. Можливий дощ.
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