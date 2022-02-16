"Поспішав на захист від вторгнення": у Києві водій BMW вигадав, як об'їхати затор (відео)

Кияни закликали правоохоронців покарати водія.
У Києві водій BMW вирішив не чекати та об'їхав затор по розділювальній смузі. Інцидент стався на Оболоні, перед розв'язкою на Південний міст.
Запис з відеореєстратора в машині, яка стояла у заторі, опублікував dtp.kiev.ua.
На ньому видно, як автівка звернула з дороги на газон, швидко проїхала затор і намагалася повернутися у смугу.
"Поспішав на захист від вторгнення", - написали користувачі Мережі в коментарях.
Кияни закликали правоохоронців покарати водія за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що у Києві на проспекті Перемоги водій Toyota на швидкості врізався у дві машини таксі - Volkswagen і Hyundai. В аварії постраждала одна пасажирка, її госпіталізували.
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