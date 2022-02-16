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Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину: фото

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Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину: фото

Фото: Сергій Домашевський / facebook.com

Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору.

Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину. 

Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору.

Про це Сергій Домашевський написав у Facebook та виклав відповідне фото.

"Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. м. Чорнобиль, 16.02.2022", - йдеться у повідомленні під фото.

У дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко, тільки в тому випадку, якщо у хвойному лісі росте листяний підлісок. Козулі уникають суцільних лісів, тримаються галявин і околиць лісів.

Фото: Сергій Домашевський / facebook.com / ©
Фото: Сергій Домашевський / facebook.com

У дикій природі раціон дикої козулі складається з 900 видів рослин. Більша частина раціону складають листя вічнозелених або листопадних дерев; 1/4 складають дерева, чагарники й напівчагарники. У зимовий період козуля може урізноманітнити свій раціон мохами, лишайниками, папоротями й грибами.

Тривалість життя європейської козулі в дикій природі - до 12 років.

Цiкавi  факти:

  • Добре плавають. Козулі просто чудово плавають і без особливих зусиль перепливають річки під час міграції.
  • Вживаються з людьми. Самку козулі легко можна приручити — вона спокійна, бо не норовиста і зовсім неагресивна, а ось з самцем все набагато складніше. Самці можуть мати гарем, — живуть з двома-трьома самками.
  • Козулі не кози! Іноді тварин називають дикими козами, але це не правильна назва. Належать вони саме до оленів, а не до кіз.
  • Пахнуть по різному. Кожна особина має унікальний запах, який допомагає іншим представникам виду зрозуміти її вік, розміри, стать та інші параметри.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику оприлюднили фото величної лосиці. Тварина зупинилася і ніби позувала фотографу.

Крім того, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.

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