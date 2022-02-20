Коронавірус у Києві стрімко пішов на спад: статистика на 20 лютого

Коронавірус у Києві стрімко пішов на спад: статистика на 20 лютого

Загалом у столиці підтверджено 431 270 випадків COVID-19.

Станом на ранок 20 лютого у Києві зафіксовано 2 126 нових випадків коронавірусу за добу. Це удвічі менше ніж 19 лютого (4 391 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 431 270 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 359 999 осіб ( 930 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 880 осіб (22 за добу).

У Київській області зафіксовано 222 033 випадки COVID-19 (574 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 195 211 осіб ( 453 за добу);

осіб ( за добу); померли – 4 974 особи (10 за добу).

Нагадаємо, дослідники з Ізраїлю довели, що четверта доза вакцини не зупиняє поширення "Омікрона".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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