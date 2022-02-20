Коронавірус у Києві стрімко пішов на спад: статистика на 20 лютого

Загалом у столиці підтверджено 431 270 випадків COVID-19.
Станом на ранок 20 лютого у Києві зафіксовано 2 126 нових випадків коронавірусу за добу. Це удвічі менше ніж 19 лютого (4 391 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 431 270 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 359 999 осіб (930 за добу);
- померли – 8 880 осіб (22 за добу).
У Київській області зафіксовано 222 033 випадки COVID-19 (574 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 195 211 осіб (453 за добу);
- померли – 4 974 особи (10 за добу).
Нагадаємо, дослідники з Ізраїлю довели, що четверта доза вакцини не зупиняє поширення "Омікрона".
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
Читайте також: