У разі надзвичайної ситуації транспорт Києва працюватиме у спецрежимі: що відомо

У першу чергу забезпечуватиметься перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення.

Сьогодні громадський транспорт Києва працює в штатному режимі, у разі надзвичайної ситуації весь транспорт міста працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор під час онлайн прес-брифінгу про заходи, які вживає міська влада у зв’язку із можливою подальшою агресією Росії.

"Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття. Він забезпечений спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизуючими затворами. Робота транспорту буде організована відповідно до документів і залежно від ситуації", – зазначив Руслан Кандибор.

За його словами, у разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс міста Києва буде працювати за спеціальним режимом. На всіх підприємствах транспорту буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадових осіб. У першу чергу, будуть забезпечуватися перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення. Також буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них.

"Розроблені спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі "Укриття" (зупинка руху поїздів та розміщення в них населення та у наступному вивозимо їх до визначених місць), станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену. Що стосується роботи "червоної" гілки на лівому березі, то вона буде зупинена, оскільки це відкрита ділянка. Але мешканці лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", – пояснив директор Департаменту транспортної інфраструктури.

Він підкреслив, що охорону метрополітену забезпечує Лінійне управління Національної поліції України та служба воєнізованої охорони метрополітену. На цей час метрополітен працює в посиленому режимі щодо попередження терористичних проявів (додаткові обходи, посилена пильність, засоби відеонагляду). Додатково охорона метрополітену посилюватиметься військовослужбовцями Національної гвардії України, працівниками Лінійної поліції та працівниками служби воєнізованої охорони метрополітену.

"Для забезпечення життєдіяльності міста роботу магістральних маршрутів громадського транспорту буде збережено. Робота маршрутів із незначним пасажиропотоком може бути зупинена. Вивільнений рухомий склад може бути задіяний для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням", – прокоментував роботу наземного транспорту Руслан Кандибор.

Він зауважив, що на кожній станції метрополітену наявні дефібрилятори. У касах та на постах поліції на кожній станції наявні аптечки надання першої домедичної допомоги, які відповідають всім нормам та стандартам. Весь рухомий склад КП "Київпастранс" укомплектований медичними аптечками відповідного типу для міського громадського транспорту, які дозволяють надавати першу медичну допомогу.

"У разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору. Крім того, автобуси будуть використані для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста. Ще раз наголошую, що ситуація залишається під контролем, ми повністю володіємо всією інформацією, яка є. Транспортна інфраструктура міста працює у штатному режимі, за звичним графіком. Ніяких збоїв наразі немає", – запевнив Руслан Кандибор.

Довідка:

Щодня метрополітен перевозить понад 1 мільйон людей. Для цього задіяно більше ніж 620 вагонів метрополітену та 7 800 працівників, які стараються забезпечити комфортні умови для пасажирів.

КП "Київпастранс" щоденно довозить до місць праці понад 2 млн людей. Для цього у КП "Київпастранс" надає послуги: 510 автобусів, 336 тролейбусів та 260 трамваїв.

У свою чергу, приватні перевізники забезпечують роботу на лінії 1100 одиниць рухомого складу.

Загалом за одну добу в Києві понад 3 млн пасажирів користуються громадським транспортом.

Нагадаємо, у захисні споруди Києва, укриття та сховища, може вміститися близько 2 млн 8 тисяч осіб. Укриття розраховане на короткочасне перебування - до двох годин, сховище - на понад 48 годин.