Милі господарі зони відчуження: Чорнобильський заповідник оприлюднив світлини з фотопастки

Фото зроблені біля села Новосілки.
Чорнобильський заповідник оприлюднив нові світлини із фотопастки.
Туди потрапили "милі господарів зони відчуження": лисиця, заєць, олені.
"Історія з однієї фотопастки біля села Новосілки", - йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Милі мешканці Чорнобильської зони не залишили байдужими користувачів Мережі.
"Гарні тварини", "Господарі Чорнобильської зони", "Скоро тигри з'являться", - коментують дописувачі.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику оприлюднили фото величної лосиці. Тварина зупинилася і ніби позувала фотографу.
Крім того, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.
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