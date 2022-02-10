Милі господарі зони відчуження: Чорнобильський заповідник оприлюднив світлини з фотопастки

Милі господарі зони відчуження: Чорнобильський заповідник оприлюднив світлини з фотопастки

Фото зроблені біля села Новосілки.

Чорнобильський заповідник оприлюднив нові світлини із фотопастки.

Туди потрапили "милі господарів зони відчуження": лисиця, заєць, олені.

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"Історія з однієї фотопастки біля села Новосілки", - йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Милі мешканці Чорнобильської зони не залишили байдужими користувачів Мережі.

"Гарні тварини", "Господарі Чорнобильської зони", "Скоро тигри з'являться", - коментують дописувачі.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику оприлюднили фото величної лосиці. Тварина зупинилася і ніби позувала фотографу.

Крім того, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник оприлюднив фото, як звірі зустрічають казкові світанки.

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