Мер Києва пообіцяв підтримати доньок та вдову загиблого на Донбасі розвідника

Мер Києва пообіцяв підтримати доньок та вдову загиблого на Донбасі розвідника

Віталій Кличко висловив щирі співчуття родині киянина капітана Антона Сидорова, його близьким та побратимам.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв підтримати доньок та вдову загиблого на Донбасі розвідника.

Кличко висловив щирі співчуття родині киянина капітана Антона Сидорова, його близьким та побратимам.

Про це мер Києва написав у Facebook.

"35-річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 ОМБр (Окремої механізованої бригади - ред). Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі. Без батька залишились троє донечок, наймолодшій з яких усього пів року. Антон Сидоров запам’ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України", - зазначив Кличко..

Мер Києва нагадав, що чимало українців чули пісню розвідника, присвячену загиблим воїнам, "Спіть, брати мої".

"Світла пам‘ять Герою… Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя", - пообіцяв міський голова.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів окупаційних військ загинули двоє українських військових. 19 лютого президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції назвав ім'я першого загиблого бійця. Ним виявився розвідник Антон Сидоров. Військовий загинув 19 лютого під час обстрілу терористами РФ селища Миронівський. У захисника України залишилося троє маленьких дочок віком 1, 6 та 10 років.

Читайте також: