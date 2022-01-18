Чим не гідна виставки: у Чорнобильському заповіднику оприлюднили фото величної лосиці

Тварина зупинилася і ніби позувала фотографу.

У Чорнобильському заповіднику оприлюднили фото величної лосиці.

Тварина зупинилася і ніби позувала фотографу.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Чим не гідна виставки", - йдеться у підписі під фото.

Зазначимо, у лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України спочатку офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни строком на 25 років, а потім занесло вид у Червону книгу України.

Лосі швидкі, бігають до 56 км/год, добре плавають.

Самці і самотні самиці живуть поодинці або невеликими групами по 3-4 тварини. Влітку і взимку дорослі самиці ходять з лосенятами, утворюючи групи з 3-4 голів, іноді до них приєднуються самці і самотні самиці, утворюючи стадо в 5-8 голів. Навесні ці стада розпадаються. Гін у лося відбувається в той самий сезон, що у оленя, — у вересні-жовтні і супроводжується характерним глухим ревом самців ("стогоном").

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику у фотопастку потрапили рідкісні, майже зниклі тварини.

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