"Природа забирає собі місцевість": у Мережі порівняли дивовижні фото Чорнобиля до трагедії та сьогодні

"Природа забирає собі місцевість": у Мережі порівняли дивовижні фото Чорнобиля до трагедії та сьогодні

Праворуч - зона відчуження у наші дні, ліворуч - Припять та Чорнобиль у 1982 році.

Український блогер порівняв фото Чорнобиля до трагедії у 1986 році та сьогодні. Він показав, як природа забирає собі цю місцевість.

Про це Артем Костюк написав у себе в Facebook.

Блогер пояснив, що ліворуч на знімку з супутника зображені Чорнобиль та Припять 18 травня 1982 року. Праворуч - зона відчуження у наші дні.

"Ледве видно сліди колишніх селищ, які повністю знесли після аварії, видно, як будується 4-й енергоблок ЧАЕС, видно "Дугу", в деталях місто Припять", - написав блогер під фото.

Нагадаємо, що 2021 року зону відчуження відвідало удвічі більше туристів, ніж минулого. Зустрічали там навіть Новий рік. Чорнобильська зона стала популярним місцем для мандрівників зі всього світу. Минулого року зону відчуження відвідало 73 086 осіб. Це удвічі більше, ніж у 2020 році – 36 450 осіб.

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