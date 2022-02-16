Возле Чернобыля сняли уникальное животное: фото

Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета.

Около Чернобыля сняли уникальное животное.

Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета.

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Об этом Сергей Домашевский написал в Facebook и выложил соответствующее фото.

"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня. Окр. г. Чернобыль, 16.02.2022", — говорится в сообщении под фото.

В дикой природе косуля живет в смешанных и лиственных лесах и в лесостепях. В хвойных лесах они встречаются редко, только в том случае, если в хвойном лесу произрастает лиственный подлесок. Косули избегают сплошных лесов, держатся лужаек и окрестностей лесов.

Фото: Сергей Домашевский/facebook.com

В дикой природе рацион дикой косули состоит из 900 видов растений. Большую часть рациона составляют листья вечнозеленых или листопадных деревьев; 1/4 составляют деревья, кустарники и полукустарники. В зимний период косуля может разнообразить свой рацион мхами, лишайниками, папоротниками и грибами.

Продолжительность жизни европейской косули – в дикой природе до – 2 лет.

Интересные факты:

Хорошо плавают . Косули просто прекрасно плавают и без особого труда переплывают реки во время миграции.

. Косули просто прекрасно плавают и без особого труда переплывают реки во время миграции. Уживаются с людьми . Самку косули легко можно приручить — она спокойная, потому что не строптивая и совсем не агрессивная, а вот с самцом все гораздо труднее. Самцы могут иметь гарем, живут с двумя-тремя самками.

. Самку косули легко можно приручить — она спокойная, потому что не строптивая и совсем не агрессивная, а вот с самцом все гораздо труднее. Самцы могут иметь гарем, живут с двумя-тремя самками. Косули не козы ! Иногда животных называют дикими козами, но это неправильное название. Они относятся именно к оленям, а не к козам.

! Иногда животных называют дикими козами, но это неправильное название. Они относятся именно к оленям, а не к козам. Пахнут по-разному. Каждая особь имеет уникальный запах, который помогает другим представителям вида определить возраст, размеры, пол и другие параметры.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике обнародовали фото величественной лосихи. Животное остановилось и словно позировало фотографу.

Кроме того, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.

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