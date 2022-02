У Києві готували мітинг "Проти війни" з провокаціями та знаменитими візитівками Яроша: відео

Дещо про антологію вуличних протестів на замовлення РФ. Сьогодні о 12:00 в день річниці загибелі Героїв Небесної сотні, на замовлення з «півночі» за гроші планувалось зібрати багатолюдний мітинг під Офісом Президента задля картинки для російських пропагандистських телеканалів. Але вчора вранці співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели 5 обшуків і припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів. Ця справа є продовженням великої роботи, яку проводить поліція по викриттю мережі організаторів платних мітингів в інтересах замовників - як українських так і закордонних. Загалом сьогодні вдень, за гроші, планувалось вивести під Офіс Президента від 1500 до 2500 осіб, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати ряд слоганів та лозунгів таких як: «Ні війні з Росією», «Україна не вбивай своїх громадян», «На фиг войну! Весна для любви!». Також при обшуках були знайдені візитівки «Дмитра Яроша» червоного-чорного кольору. Після проведення профілактичних бесід громадяни зобов’язались припинити свою діяльність по збору проплачених мітингів в інтересах держави-агресора. Нажаль, в Україні досі не має кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів, чим активно користуються в своїх інтересах, як нечесні українські політики так і країна-агресор. Яка ганьба, коли в Києві через Інтернет можна замовити проплачений мітинг з будь якими лозунгами! Шановні народні депутати, давайте приймемо закон про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту і покінчимо з цим ганебним явищем ! На відео - зізнання організаторів проплаченого мітингу, що не відбудеться через рішучі дії правоохоронців. Підписуйтесь на мій Телеграм канал, щоб миттево отримувати цікаву та ексклюзивну інформацію. https://t.me/Pravda_Gerashchenko ENGLISH Something about the anthology of street protests commissioned by the Russian Federation. Today at 12:00 on the anniversary of the death of the Heroes of the Heavenly Hundred, a large-scale rally was planned to be held in front of the President's Office for a picture for Russian propaganda TV channels. But yesterday morning, officers from the National Police's Strategic Investigations Department conducted five searches and shut down a network of paid rally organizers. This case is a continuation of the great work carried out by the police to expose the network of organizers of paid rallies in the interests of customers - both Ukrainian and foreign. In total, this afternoon, for money, it was planned to bring 1,500 to 2,500 people to the Office of the President, who during the escalation of aggressive actions of the Russian Federation had to demonstrate a number of slogans and slogans such as: "No to the war with Russia", "Ukraine do not kill its citizens", "On the fig war! Spring for love! ” Also during searches business cards of "Dmitry Yarosh" of red - black color were found. After the preventive talks, the citizens undertook to stop their activities to collect paid rallies in the interests of the aggressor state. Unfortunately, there is still no criminal liability in Ukraine for organizing and financing paid rallies, which is actively used in the interests of both dishonest Ukrainian politicians and the aggressor country. What a shame when you can order a paid rally with any slogans in Kyiv via the Internet! Dear People's Deputies, let us pass a law on criminal liability for organizing and financing paid protests and put an end to this shameful phenomenon! The video shows the confession of the organizers of the paid rally, which will not take place due to the decisive actions of law enforcement officers. Subscribe to my Telegram channel to receive interesting and exclusive information instantly. https://t.me/Pravda_Gerashchenko