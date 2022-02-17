Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 17 лютого

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 17 лютого

Загалом у столиці підтверджено 420 215 випадків COVID-19.

Станом на ранок 17 лютого у Києві зафіксовано 4 261 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 117 випадків менше, ніж 16 лютого (4 378 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 420 215 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО України.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 354 108 осіб ( 1 816 за добу);

осіб ( за добу); померли – 8 826 осіб (27 за добу).

У Київській області зафіксовано 218 886 випадків COVID-19 (1 466 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 192 624 особи ( 960 за добу);

особи ( за добу); померли – 4 937 осіб (13 за добу).

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляцію під час COVID.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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