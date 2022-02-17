Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 17 лютого

Загалом у столиці підтверджено 420 215 випадків COVID-19.
Станом на ранок 17 лютого у Києві зафіксовано 4 261 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 117 випадків менше, ніж 16 лютого (4 378 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 420 215 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО України.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 354 108 осіб (1 816 за добу);
- померли – 8 826 осіб (27 за добу).
У Київській області зафіксовано 218 886 випадків COVID-19 (1 466 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 192 624 особи (960 за добу);
- померли – 4 937 осіб (13 за добу).
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як можна припинити самоізоляцію під час COVID.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
Читайте також:
- Вакцинація вагітних від COVID-19 в Україні: деталі
- Як отримати лікарняний, не виходячи з дому: поради
- "Не кожна лихоманка – це COVID": лікар Дубровський пояснив, як розрізнити симптоми грипу і коронавірусу
- "Ураження верхніх дихальних шляхів та сильний біль у горлі": Світлана Гук назвала основні симптоми "Омікрону"