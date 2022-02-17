В Киеве 17 февраля объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве 17 февраля объявлен первый уровень опасности: что произошло

Днем в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве февраля объявлен первый уровень опасности, желтый.

Днем 17 февраля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Также читайте Возле Чернобыля сняли уникальное животное: фото

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в четверг, 17 февраля, погода в столице будет пасмурной в течение всего дня. Температура воздуха днем от +6°C до +8°C. Возможен дождь.

Читайте также: