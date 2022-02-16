У Києві здійметься сильний вітер: який прогноз на четвер, 17 лютого

У столиці дощитиме.
Погода в Києві в четвер, 17 лютого, буде похмурою протягом усього дня. Синоптики попередили про пориви вітру до 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Температура повітря +1 +3 градуси вночі, +6 +8 градусів вдень. Можливий дощ.
В Україні вдень температура повітря прогріється до +9, а у південній частині +15, проте сильний вітер псуватиме гарну погоду. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, у південній частині 10-15° тепла.
В Карпатах значні дощі з мокрим снігом, пориви вітру 25-30 м/с, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.
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