У Києві знову погіршився стан повітря: де найбільше шкідливих домішок

У Києві знову погіршився стан повітря: де найбільше шкідливих домішок

У столичному повітрі перевищено гранично допустимі концентрації пилу, діоксину азоту та формальдегіду.

У Києві зафіксували забруднення повітря за трьома показниками.

Відповідні вимірювання були проведені у період від 7 до 12 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У повітрі Києва відзначено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі;

– у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі; діоксиду азоту – у 4,2-4,3 раза на площі Перемоги, вулиці Семена Скляренка; у 3,7-3,8 раза – на Бессарабській площі і вулиці Каунаській; у 2,9-3,5 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;

– у 4,2-4,3 раза на площі Перемоги, вулиці Семена Скляренка; у 3,7-3,8 раза – на Бессарабській площі і вулиці Каунаській; у 2,9-3,5 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось; формальдегіду – у 2,5-3,0 рази – на вулиці Каунаській, площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській, проспекті Перемоги (район метро Святошин) та вулиці Олександра Довженка; у 1,2-2,4 раза – на усіх інших постах міста.

Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії від 7 до 12 лютого 2022 року було відібрано та проаналізовано 1530 проб атмосферного повітря.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом та діоксидом азоту дещо підвищився, вміст інших забруднювальних речовин у повітрі міста майже не змінився.

За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом найближчих днів характер погоди буде змінюватись на циклонічний (з ймовірністю випадіння опадів та посиленням вітру), що призведе до зменшення вмісту забруднювальних домішок у атмосферному повітрі.

Нагадаємо, у КМДА розповіли, хто найбільше забруднює повітря у Києві. Повідомляється, що 80% шкідливих викидів в атмосферне повітря дають саме автомобілі.

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