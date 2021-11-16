У Броварах здорожчав проїзд у маршрутках

Зокрема, йдеться про маршрути загального користування – автобуси №№2, 3, 5, 9 та 10.
У Броварах Київської області здорожчав проїзд у маршрутках.
Відповідне рішення ухвалено на рівні міської влади.
Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна Бровари".
Зокрема, йдеться про маршрути загального користування – автобуси №№ 2, 3, 5, 9 та 10.
Вартість разового проїзду на цих маршрутах підвищили до 8 грн.
Примітно, що ціна за поїздку містом з 5,5 грн до 7 грн зросла ще у травні 2021 року.
Як розповів місцевий перевізник Володимир Мохонько, "питання про збільшення тарифу на 1 грн порушувалося ще декілька місяців тому, коли відбулося зростання тарифів на приміські перевезення". Причина підвищення ціни на проїзд містом, за словами перевізника, полягає у збільшенні ціни на паливно-мастильні матеріали та запчастини.
Нагадаємо, у Києві суттєво підвищують вартість проїзду у громадському транспорті - до 20 грн. Для власників картки киянина буде дешевше - 12 гривень. Нові тарифи діятимуть, попередньо, від 1 січня 2022 року.
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