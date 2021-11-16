Про пораненого відомо, що це - 42-річний громадянин Грузії. В ного потрапило 4-5 куль.
Під Києвом затримали стрільця, який поранив чоловіка біля Києво-Святошинського суду.
Про це повідомляє паблік "Типичный Киев".
Про пораненого відомо, що це - 42-річний громадянин Грузії. В нього потрапило 4-5 куль. Він живий і нині перебуває у лікарні.
Для розшуку та затримання зловмисника у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.
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