Під Києвом затримали стрільця, який поранив чоловіка біля Києво-Святошинського суду

Під Києвом затримали стрільця, який поранив чоловіка біля Києво-Святошинського суду

Про пораненого відомо, що це - 42-річний громадянин Грузії. В ного потрапило 4-5 куль.

Під Києвом затримали стрільця, який поранив чоловіка біля Києво-Святошинського суду.

Про це повідомляє паблік "Типичный Киев".

Про пораненого відомо, що це - 42-річний громадянин Грузії. В нього потрапило 4-5 куль. Він живий і нині перебуває у лікарні.

Для розшуку та затримання зловмисника у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.

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