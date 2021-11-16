Коронавірус у Київській області: послаблено обмеження для пасажирів громадського транспорту - що змінилося

Коронавірус у Київській області: послаблено обмеження для пасажирів громадського транспорту - що змінилося

У транспорт пускатимуть жителів регіону, вакцинованих однією дозою.

У Київській області послабили обмеження для пасажирів громадського транспорту.

Користуватись автобусами, маршрутками та електричками, які курсують по території Київщини та до столиці, дозволяється жителям, які ще не встигли пройти повний курс вакцинації, але вже мають одну дозу вакцини.

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Про це йдеться у повідомленні Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що з 13 листопада на Київщині їздити громадським транспортом можуть тільки ті пасажири, які мають при собі:

один COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, чинність якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

Діятимуть обмеження до того моменту, поки обласна комісія з питань ТЕБ і НС не винесе окремого рішення про їх скасування.

Нагадаємо, в уряді заявили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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