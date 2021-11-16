У Києві проїзд у транспорті здорожчає у два з половиною рази: хто і як зможе зекономити

У Києві проїзд у транспорті здорожчає у два з половиною рази: хто і як зможе зекономити

Нові тарифи діятимуть, попередньо, від 1 січня 2022 року.

У Києві суттєво підвищують вартість проїзду у громадському транспорті - до 20 грн. Для власників картки киянина буде дешевше - 12 гривень. Нові тарифи діятимуть, попередньо, від 01.01.2022 року.

Про це повідомляє КМДА.

"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів", - сказано у повідомленні.

За новими тарифами, одна поїздка у метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. Якщо їхати за карткою киянина, ціна буде - 12 грн (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки сягатиме від 15 грн (у разі купівлі 50 поїздок) до 20 грн (під час купівлі 1-9 поїздок).

Водночас, й надалі діятиме можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. У такому разі одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаться чинними і проїзні квитки, які використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

"Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами", - додали у КМДА.

Уточнюється, що протягом 15 днів триватимуть громадські обговорення у форматі електронних консультацій щодо цього питання.

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