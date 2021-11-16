В Броварах подорожал проезд в маршрутках

В частности, речь идет о маршрутах общего пользования – автобусах №№2, 3, 5, 9 и 10.

В Броварах Киевской области подорожал проезд в маршрутках.

Соответствующее решение было принято на уровне городских властей.

Об этом сообщает местное издание "Трибуна Бровары".

В частности, речь идет о маршрутах общего пользования – автобусах №№ 2, 3, 5, 9 и 10.

Стоимость разового проезда на этих маршрутах повысилась до 8 грн.

Примечательно, что цена за поездку по городу с 5,5 грн до 7 грн выросла еще в мае 2021 года.

Как рассказал местный перевозчик Владимир Мохонько, "вопрос об увеличении тарифа на 1 грн поднимался еще несколько месяцев назад, когда произошел рост тарифов на пригородные перевозки". Причина повышения цены на проезд по городу, по словам перевозчика, заключается в увеличении цены на горюче-смазочные материалы и запчасти.

Напомним, в Киеве существенно повышают стоимость проезда в общественном транспорте – до 20 грн. Для владельцев карты киевлянина будет дешевле – 12 гривен. Новые тарифы будут действовать, предварительно, с 1 января 2022 года.

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