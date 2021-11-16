В Киеве проезд в транспорте подорожает в два с половиной раза: кто и как сможет сэкономить

В Киеве проезд в транспорте подорожает в два с половиной раза: кто и как сможет сэкономить

Новые тарифы будут действовать, предварительно, с 1 января 2022 года.

В Киеве существенно повышают стоимость проезда в общественном транспорте – до 20 грн. Для владельцев карты киевлянина будет дешевле – 12 гривен. Новые тарифы будут действовать предварительно с 01.01.2022 года.

Об этом сообщает КГГА.

"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.

По новым тарифам, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. Если ехать по карте киевлянина, цена будет – 12 грн (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

В то же время и дальше будет действовать возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. В этом случае одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также останутся действительны и проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

"Город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам", — добавили в КГГА.

Уточняется, что в течение 15 дней будут продолжаться общественные обсуждения в формате электронных консультаций по этому вопросу.

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