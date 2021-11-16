Коронавирус в Киевской области: ослаблены ограничения для пассажиров общественного транспорта — что изменилось

Коронавирус в Киевской области: ослаблены ограничения для пассажиров общественного транспорта — что изменилось

В транспорт будут пускать жителей региона, вакцинированных одной дозой.

В Киевской области ослабили ограничения для пассажиров общественного транспорта.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками, которые курсируют по территории Киевщины и столицы, разрешается жителям, которые еще не успели пройти полный курс вакцинации, но уже имеют одну дозу вакцины.

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Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

Напомним, что с 13 ноября в Киевскую область ездить общественным транспортом могут только те пассажиры, которые имеют при себе:

один COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой будет подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности "Дії".

Ограничения будут действовать до того момента, пока областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не вынесет отдельного решения об их отмене.

Напомним, в правительстве заявили, что в Украине началось движение к стабилизации ситуации с COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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